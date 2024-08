Morato da avversario a rinforzo per l’Inter? Offerta al Benfica: la risposta

Morato nelle ultime due stagioni ha sfidato l’Inter in Champions League col Benfica. Un avversario che evidentemente non è stato dimenticato, visto che in Portogallo A Bola parla di offerta presentata.

IL NOME NUOVO – C’è anche Morato da registrare fra i nomi accostati all’Inter. E no, non si tratta di un refuso riguardante il nuovo attaccante del Milan. Bensì del difensore brasiliano classe 2001 del Benfica, nome completo Felipe Rodrigues da Silva. Un giocatore che ha già disputato un match ufficiale, nello scorso weekend contro il Famalicao per la prima giornata di Liga Portugal. Morato ha sfidato l’Inter nelle ultime due Champions League, titolare in entrambe le sfide della scorsa fase a gironi e nell’andata dei quarti del 2022-2023. Ora per lui si parla di opzione di mercato, visto che rispecchia alcune delle caratteristiche indicate dal club: è giovane ed è un difensore mancino, quello che si sta cercando.

Morato, l’Inter manifesta il gradimento: la risposta del Benfica

IL SONDAGGIO – Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, l’Inter ha mostrato il suo interesse per Morato col Benfica. La proposta è stata di diciotto milioni di euro, con anche quattro milioni di bonus. Offerta non formale e rispedita al mittente, perché i portoghesi lo ritengono un giocatore imprescindibile per l’allenatore Roger Schmidt. Morato è considerato uno degli elementi chiave del Benfica e il suo club ha definito il prezzo fatto dall’Inter basso. Anche perché si basa sui venticinque milioni offerti dal Fulham un anno fa, quando riuscì a dire di no nonostante il gradimento del giocatore alla possibilità di andare in Premier League. Al momento, non risultano ulteriori tentativi dell’Inter di rilanciare dopo il primo no da parte del Benfica. Ma Morato fa parte dei vari profili che si considerato per il ruolo di difensore sinistro.

Fonte: A Bola – Fernando Urbano