Morata vince con l’Atletico Madrid in amichevole e allontana il mercato

Morata è uno dei nomi principali per il mercato estivo di Serie A conteso tra Roma, Inter e Juventus, ma non solo. L’Atletico Madrid, intanto, allontana le voci di mercato e lo manda in campo in amichevole contro il Manchester City, non segnando, ma vincendo 2-1.

IN AMICHEVOLE – Non c’è lo zampino di Alvaro Morata nella vittoria dell’Atletico Madrid 2-1 in amichevole contro il Manchester City, anche se un gol (di testa) lo ha sfiorato. Diego Simeone spegne le voci di mercato sullo spagnolo e lo manda in campo per un’ora durante l’amichevole di lusso vinta contro gli inglesi, finalisti di Champions League contro l’Inter. Decisive le reti di Memphis Depay e Yannick Carrasco, mentre Ruben Dias prova ad accorciare le distanze. Sembrerebbero non esserci più speranze per la cessione di Morata vista la considerazione da parte di Simeone nei confronti del giocatore che piace tanto anche a Simone Inzaghi.