Morata-Roma, segnali negativi: il tentativo di Tiago Pinto – Sky

In giornata è andato in scena un incontro fra la dirigenza della Roma e l’entourage di Morata. Sky Sport afferma come non ci sia grande ottimismo, nonostante Tiago Pinto voglia fare un tentativo.

LA RICHIESTA – Oggi si è tenuto un vertice fra la dirigenza della Roma e l’entourage di Alvaro Morata. Si è trattato di un incontro esplorativo, per capire soprattutto la questione legata alla clausola che l’Atlético Madrid dichiara essere attorno a ventuno milioni. I costi per la Roma sono importanti, questo potrebbe essere un vantaggio per l’Inter, ma il giocatore è più interessato all’opzione di tornare a lavorare con José Mourinho. Tiago Pinto dovrà parlare con i Friedkin, per capire se ci sarà l’apertura a uno sforzo per prendere Morata.