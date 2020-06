Morata per Vecino: l’Inter spinge. Chiara la volontà dell’attaccante

Morata è il nome degli ultimi giorni in casa Inter. Proseguono i rumors sulla punta dell’Atletico Madrid che potrebbe essere nella lista di attaccanti dei nerazzurri, in caso di addio di Lautaro Martinez. Il Mundo Deportivo riporta diversi dettagli a riguardo, riguardanti anche Vecino

AFFARE DIFFICILE – Alvaro Morata è un obiettivo dell’Inter. Ne sono sicuri in Spagna, dove rilanciano i rumors degli ultimi due giorni, aggiungendo diversi dettagli. I nerazzurri spingono per lo scambio con Matias Vecino che verrebbe valutato 25 milioni di euro (qui i dettagli). Dall’Atletico Madrid c’è il gradimento per il centrocampista, ma l’affare resta comunque molto complicato. Morata e l’Atletico non hanno intenzione di interrompere il rapporto. L’Inter insisterà per trovare un accordo, ma la volontà della punta e del club spagnolo sembrano confluire verso la permanenza.