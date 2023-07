Morata in orbita Inter, dall’Atletico Madrid una decisione non banale

Morata rimane sulla lizza dell’Inter per il ruolo di prossimo attaccante nerazzurro. Ma l’Atletico Madrid fa muro e ha preso una scelta importante

NON ESUBERO − Alvaro Morata è stato convocato dal Cholo Simeone per la tournée americana dell’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo, in orbita Inter per il ruolo di nuovo centravanti, rimane dunque ancora una risorsa per i Colchoneros. Mossa sicuramente importante del club madrileno, che continua a rimanere fermo sulle sue intenzioni: ovvero nessuno sconto, servono 21 milioni di euro per portarlo via. A quanto pare, non si tratta assolutamente di un esubero.

🗣️ Last call for passengers to #AtletiSummerTour! ✅ pic.twitter.com/aaRs5pn3Tk — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 24, 2023

Morata convocato.