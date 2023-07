Morata-Inter, occhio all’agguato della Roma. Le cifre ballano – SM

Il profilo di Alvaro Morata è attenzionato da più di una squadra di Serie A. L’Inter pensa a lui per il dopo Lukaku ma c’è la Roma in agguato. SportMediaset informa sulle cifre dell’operazione.

CONCORRENZA – L’Inter sembra aver individuato in Alvaro Morata il sostituto di Romelu Lukaku. I nerazzurri, come spiega Daniele Miceli su SportMediaset, però, non sono gli unici a volerlo: «C’è un nome per Simone Inzaghi ed è quello di Morata. Primissima scelta per l’allenatore dell’Inter e piace tantissimo anche alla Roma. In giornata è atteso un summit fra i giallorossi e l’entourage del calciatore per capire qual è il valore di questa clausola. 12 milioni di euro secondo l’entourage del calciatore e 21 milioni secondo l’Atletico Madrid, che vuole venderlo a titolo definitivo. Dov’è la verità? C’è una bella differenza in questi numeri, anche perché per Morata non si beneficia del Decreto Crescita».