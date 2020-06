Morata in pole per sostituire Lautaro Martinez, ecco i motivi – TS

“Tuttosport” scrive che Morata è il nome preferito dall’Inter per sostituire Lautaro Martinez. In favore dello spagnolo giocano diversi fattori.

NOME IN POLE – Più passano i giorni più Alvaro Morata scala le gerarchie degli obiettivi nerazzurri per il ruolo di centravanti. Qualora venisse cedoto Lautaro Martinez al Barcellona, chiaramente. Lo spagnolo, di proprietà del Chelsea, verrà riscattato per 55 milioni dall’Atletico Madrid che lo aveva preso in prestito per 18 mesi a gennaio 2019. A quel punto non è detto che resti. Non tanto perché non vorrebbe o per problemi con Simeone, ma quanto perché l’Atletico è in pole position per Cavani. E l’arrivo dell’uruguaiano gli chiuderebbe molti spazi. Così il corteggiamento di due vecchi “amici” come Conte e Marotta potrebbe pesare.

ELEMENTI FAVOREVOLI – Siamo a una fase preliminare, ai sondaggi. Ma Morata ha un profilo che si sposa con le richieste di Conte. E il tecnico, che lo ha già allenato, lo preferisce alle varie alternative. Dopo il riscatto lo spagnolo varrà circa 60-65 milioni. Quotazione importante, ma in linea con quanto pagato dal Chelsea nell 2017. In suo favore giocano il feeling con Marotta, che lo portò alla Juventus, Conte che come detto lo ha già allenato ai Blues, la moglie Alice italiana e il fatto che conosca già bene la Serie A e parli la nostra lingua. I problemi di ambientamento insomma sarebbero zero.