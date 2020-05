Morais (ex vice Mourinho): “Messi all’Inter Ã¨ possibile, ecco perchÃ©”

Morais (ex vice Mourinho): “Messi all’Inter è possibile, ecco perché”

Intervistato dalla versione online del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, José Morais, ex vice allenatore di Mourinho, ha spiegato come la presenza di Javier Zanetti all’Inter possa rendere possibile l’arrivo di Lionel Messi.

ATTRAZIONE – Messi all’Inter? Un’ipotesi remota per molti, ma non per José Morais, ex vice di Mourinho, che ha spiegato il motivo per cui il passaggio dell’asso del Barcellona alla squadra nerazzurra possa essere possibile: «Penso che Messi possa raggiungere l’Inter grazie a Javier Zanetti. Lui è come un fattore di attrazione per i giocatori argentini. Penso che possa essere capace di attirare un giocatore come Leo se quest’ultimo dovesse pensare a un’altra sfida. Inoltre i nerazzurri sono capaci di accogliere gli argentini in modo particolare, probabilmente proprio grazie alla presenza di Zanetti. Tutti quelli andati all’Inter sono stati dei giocatori straordinari che hanno aiutato il club ad avere successo. Messi può essere uno di loro».