Un Monza scatenato bussa alla porta Inter per due esuberi: asse compatto

L’asse Monza-Inter sembra non fermarsi. Dopo Di Gregorio, ormai tutto dei biancorossi, il club neopromosso ha l’intenzione di prendere altri due giocatori nerazzurri

ASSE − Il Monza pensa in grande e guarda in casa Inter. Il club neopromosso ha chiuso per Michele Di Gregorio, riscatto obbligato a quattro milioni per l’arrivo in Serie A. Adesso, Galliani e Berlusconi pensano a rafforzare la rosa del prossimo anno. Secondo Sport Mediaset, per Stroppa pronti due regali niente male: Andrea Ranocchia in difesa e Stefano Sensi a centrocampo. Il primo lascerà l’Inter il prossimo 30 giugno a parametro zero; mentre il centrocampista, ormai esubero e fuori dal progetto, può trasferirsi a Monza dopo i sei mesi di Genova con la Sampdoria.