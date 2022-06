Il Monza monitora Ranocchia e Sensi e ci prova per un ex fiamma dell’Inter

Monza scatenato in questo pre-calciomercato. Oltre all’asse caldo con l’Inter, visti i nomi di Ranocchia e Sensi, i brianzoli hanno messo nel mirino anche un altro giocatore, cercato tempo fa dai nerazzurri

PROTAGONISTA − È un Monza scatenato. Il club brianzolo, dopo la promozione in Serie A, si è messo subito al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di Stroppa in vista di un primo campionato in massima serie da protagonista. L’Inter può beneficare dell’entusiasmo biancorosso. Oltre all’operazione conclusa per Michele Di Gregorio, portiere già riscattato, Monza e Inter sono in trattativa per altri nomi. Sensi e Pirola nonché l’ormai prossimo ex nerazzurro Ranocchia. Il giocatore andrà via in scadenza tra due settimane. Come riporta Alfredo Pedullà, il Monza si è fiondato anche su una vecchia fiamma dell’Inter, ovvero Nahitan Nandez. Per il centrocampista del Cagliari, molto vicino al club nerazzurro la scorsa estate, è arrivata una prima richiesta ufficiale.