Monza in arrivo a Milano: tre giocatori dell’Inter da trattare – SI

Il Monza sarà a Milano ed è in programma un vertice di mercato con l’Inter. Come fa sapere Sportitalia sono tre i giocatori che i brianzoli hanno intenzione di trattare.

CESSIONI MULTIPLE IN ARRIVO? – Domani la dirigenza del Monza sarà a Milano. Previsti, fra i vari incontri, anche uno con l’Inter. Lo segnala Gianluca Viscogliosi, inviato per Sportitalia. I giocatori oggetto di trattativa saranno Andrea Pinamonti e Stefano Sensi in primis, poi anche Lorenzo Pirola. Quest’ultimo era in prestito al Monza nelle ultime due stagioni, non è arrivato il riscatto ma si cerca lo stesso un accordo con l’Inter per trattenerlo in biancorosso.