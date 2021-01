Monchi conferma (in parte) Gomez al Siviglia: Â«Ci stiamo lavorandoÂ»

Monchi conferma (in parte) Gomez al Siviglia: «Ci stiamo lavorando»

Gomez può ormai definirsi un ex obiettivo di mercato dell’Inter. Come annunciato in serata (vedi articolo) è in dirittura d’arrivo il suo trasferimento al Siviglia. Il direttore sportivo degli andalusi, Monchi, apre al trasferimento a Sportitalia.

SI CHIUDE – Monchi, ex Roma, è il direttore sportivo del Siviglia e sta portando avanti la trattativa con l’Atalanta per Alejandro Gomez. Sul Papu ha dato un’apertura parziale, ma che fa capire come nei prossimi giorni dovrebbero esserci sviluppi in tal senso: «Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora tanta strada da fare». Per l’Inter svanisce quindi una delle possibilità di fine mercato, i bergamaschi non hanno mai aperto ai club di Serie A.