Molina dietro Nandez per l’Inter: Udinese, situazione diversa dal Cagliari

Molina è stato uno dei tanti nomi per la fascia destra accostati all’Inter nell’ultimo mese, da quando si è capito che Hakimi sarebbe andato via. Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia, vede però Nandez del Cagliari come favorito: l’Udinese non apre.

PISTA CHIUSA – Nahuel Molina ha fatto bene in Copa América e attirato su di sé gli occhi non solo dell’Inter. Per Alfredo Pedullà, però, l’argentino è indietro nelle gerarchie per il sostituto di Achraf Hakimi: «In questo momento è Nahitan Nandez. Molina costa venti milioni, l’Inter non può spendere ma piace molto. Ha anche mercato perché fatto molto bene nella sua stagione in Friuli ma l’Udinese non regala e non puoi approfondire. Non può fare obbligo di riscatto, ma l’Inter spera di prendere Nandez in prestito con diritto di riscatto complici gli ottimi rapporti col Cagliari. Molina piace, ma non può esserci una trattativa in questo momento».