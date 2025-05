Modric nuovamente in orbita Inter? Facciamo chiarezza sulle voci spagnole

Luka Modric è stato nuovamente accostato all’Inter per un eventuale acquisto a parametro zero nella finestra estiva di mercato. Importante fare chiarezza sulle voci provenienti dalla Spagna.

LA NOTIZIA – Luka Modric sarebbe un obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate. Come nel 2019, secondo quanto riferito da fichajes.net, la dirigenza nerazzurra avrebbe infatti ancora l’intenzione di portare il calciatore croato a Milano. In base a quanto riportato dal portale spagnolo, sarebbe il tecnico Simone Inzaghi a chiedere a gran voce l’acquisto di Modric al fine di arricchire il suo centrocampo con l’esperienza e la qualità del classe 1985 nella gestione del pallone. In questo scenario, è opportuno effettuare alcune considerazioni.

Modric potrebbe realmente essere un obiettivo dell’Inter? La nuova strategia di Marotta invita a dubitarlo

IL RAGIONAMENTO – Quello di Modric, nel 2025, sarebbe un acquisto in contraddizione con la cifra che dovrebbe caratterizzare il mercato in entrata dei nerazzurri. La nuova “linea di Oaktree”, confermata a più riprese dal Presidente Giuseppe Marotta nel corso di questa stagione, prevede infatti l’identificazione dei calciatori promettenti e futuribili come il prototipo su cui puntare con preminenza sul mercato. Ciò è ben esemplificato dai casi di Petar Sucic e Luis Henrique, ad esempio, ma anche dal forte interesse di mercato dei meneghini nei riguardi di giovani come Rasmus Hoijlund, Joshua Zirkzee e Ange-Yoan Bonny.

POSSIBILE ESITO – Per quanto il profilo di Modric piaccia enormemente allo staff tecnico e alla dirigenza nerazzurri, i ragionamenti relativi alla nuova strategia nerazzurra invitano quindi a desistere dal ritenere realmente plausibile l’opzione di mercato legata a Modric. Con l’Inter che ha in realtà già guardato alla Croazia, acquistando un potenziale futuro crack come Sucic.