Mkhitaryan, vacanze terminate: l’Inter ora lo aspetta per la firma – AP

Mkhtiaryan ormai da tempo ha scelto di dire addio alla Roma per vestire la maglia dell’Inter. Come riportato dal sito alfredopedulla.com, il calciatore è atteso in settimana per le visite e le firme.

VISITE E FIRMA – Henrikh Mkhitaryan dopo (l’ultima) stagione disputata con la Roma, si è concesso qualche giorno di vacanza a Montecarlo. Il centrocampista ha scelto di sposare il progetto dell’Inter e già dalla prossima settimana è atteso a Milano per le visite mediche e la firma con il suo nuovo club. Da capire anche le sue condizioni visto l’infortunio in finale di UEFA Conference League.

Fonte: alfredopedulla.com