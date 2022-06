Mkhitaryan, la Roma non molla. Inter avanti per due ragioni – Sky

Nonostante gli sforzi della Roma per rinnovare Henrikh Mkhitaryan, l’Inter resta in vantaggio e quasi sicura di avere in mano il sì del giocatore. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato Luca Marchetti di Sky Sport.

AFFARE QUASI FATTO – La Roma ci prova, ma l’Inter è in vantaggio. Questa, di base, la situazione di Henrikh Mkhitaryan. Luca Marchetti ha riassunto così gli ultimi aggiornamenti: «L’offerta della Roma è di 3,5 più bonus per una stagione fino ad arrivare a un massimo di 4,1 con un rinnovo automatico di un altro anno a determinate condizioni. L’offerta dei nerazzurri è fissa, di due anni, e leggermente più alta. Il giocatore vuole arrivare vicino ai 5 milioni che prende adesso e avrebbe anche la possibilità di giocare la Champions League. Ecco perché l’Inter è quasi sicura di aver già incassato il sì del giocatore».