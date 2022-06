Mkhitaryan, la Roma ha dato l’ultimatum! Risposta attesa anche dall’Inter

Per Mkhitaryan i prossimi saranno i giorni decisivi per capire se rimarrà alla Roma o se si trasferirà all’Inter. Come fa sapere il sito di Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno dato un ultimatum all’armeno.

DENTRO O FUORI – Per Henrikh Mkhitaryan la Roma non vuole più aspettare. Ieri presentata una nuova offerta, da tre milioni e mezzo più bonus per arrivare a quattro milioni e cento (vedi articolo). Questa è valida sino a domani: il sito di Gianluca Di Marzio annuncia un ultimatum dato dai giallorossi al centrocampista. Da parte della Roma non arriveranno altri rilanci, non dovesse rispondere (o dovesse rifiutare) sarebbe libero da qualsiasi vincolo. E in quel caso sarebbe quasi automatico il passaggio di Mkhitaryan a parametro zero all’Inter. La volontà della Roma è di evitare quanto accaduto l’anno scorso, quando fu necessario un rilancio. Sulla preferenza di Mkhitaryan per l’Inter pesa anche il fatto di giocare la Champions League.

Fonte: gianlucadimarzio.com – Marco Juric