Mkhitaryan rinnovo vicino con l’Inter, ma non è l’unico! La situazione

Non solo notizie di campo e calciomercato, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare soprattutto per ritoccare i contratti di diversi giocatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan dovrebbe essere il prossimo in ordine cronologico, ma non sarà l’unico.

RINNOVI IN VISTA – L’Inter è a lavoro per quanto riguarda il fronte rinnovi, a partire da Henrikh Mkhitaryan, con un contratto in scadenza a giugno 2024 e protagonista assoluto del centrocampo, con prestazioni di altissimo livello, così come dimostrato anche in questo inizio di stagione. Ma non sarà l’unico, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky, anche Federico Dimarco e Denzel Dumfries sono i prossimi due giocatori nel taccuino di Piero Ausilio e della dirigenza. Attenzione anche al nome di Lautaro Martinez, da quest’anno ufficialmente capitano della squadra e con un contratto in scadenza a giugno 2026. È evidente che per lui non c’è alcuna fretta, ma probabilmente a livello economico qualcosa dovrà essere rivisto.