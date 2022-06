Mkhitaryan per il dopo Vidal, contratto pronto. Scamacca-Inter, le ultime

In arrivo l’ufficialità di Henrikh Mkhitaryan che dovrebbe sostituire all’Inter Arturo Vidal (che dovrebbe partire). Le ultime su Gianluca Scamacca.

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Romano sul mercato dell’Inter. “Henrikh Mkhitaryan diventerà ufficialmente nuovo giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. Contratto fino a giugno 2024 ora pronto per essere firmato, come previsto. Mkhitaryan sostituirà Arturo Vidal che dovrebbe partire – mentre l’Inter non sta lavorando per ingaggiare Gianluca Scamacca nonostante le voci“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano