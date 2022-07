Mkhitaryan, oggi attesa l’ufficialità del colpo numero quattro! – CdS

L’Inter ha ufficializzato ieri, dopo averlo chiuso di fatto a gennaio scorso, André Onana. Questo perché si è voluto rispettare l’Ajax, cosa simile quella di Mkhitaryan con la Roma.

UFFICIALITA’ – Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, l’Inter quest’oggi è pronta a ufficializzare il suo quarto acquisto del mercato estivo 2022. Dopo Lukaku, Asllani e Onana infatti, oggi è il giorno di Mkhitaryan. L’armeno ha già salutato la Roma e i suoi vecchi tifosi (vedi articolo) e di fatto è diventato ufficiale ieri quando sul sito della Lega Serie A è stato depositato il suo nuovo contratto. Però, come ogni nuovo giocatore, si attendono i contenuti dell’Inter e l’ufficialità del club. L’armeno comunque è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti