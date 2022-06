Mkhitaryan, l’Inter ha il sì dell’armeno. Ma la Roma rilancia: le ultime – TS

Henrikh Mkhitaryan è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Secondo Tuttosport la Roma però non avrebbe perso le speranze

OFFERTA – Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro ha offerto un contratto superiore ai 3,5 milioni di euro per due anni più 2 di bonus di cui si era parlato negli ultimi giorni, incassando il sì del calciatore. La Roma di Mourinho però non è intenzionata a mollare la presa sul centrocampista: il club giallorosso ha proposto un contratto da 3,5 milioni più bonus che scattano ogni 15 partite, per un ingaggio che può arrivare sino a 4,1 milioni ed un rinnovo automatico che scatta al raggiungimento del 50% delle presenze e della qualificazione in Europa della Roma. Si attendono novità nei prossimi giorni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna