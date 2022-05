Mkhitaryan, l’Inter gli ha presentato l’offerta! Cosa succede ora? – CdS

L’Inter sta preparando la prossima stagione. Come è stato più volte ribadito: sarà un’estate all’insegna dell’autofinanziamento con la volontà di rimanere forti. Per farlo, i nerazzurri hanno individuato in Mkhitaryan una pedina importante per La Rosa.

OFFERTA – Sarà un mercato fatto di occasioni. L’Inter non si può permettere cifre folli da spendere e dunque cerca delle occasioni. Una? Mkhitaryan della Roma. Il centrocampista armeno, in scadenza il 30 giugno con i giallorossi, non ha ancora rinnovato il suo contratto e l’Inter, dal canto suo, gli ha presentato un’offerta ufficiale come riporta il Corriere dello Sport. 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, questa l’offerta fatta. Ora l’Inter attende una risposta con il giocatore che si è preso del tempo per rifletterci. E capire anche se vorrà rimanere alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti