Mkhitaryan, Inzaghi spinge per il suo rinnovo! Marotta analizza

Mkhitaryan all’Inter, per sua stessa ammissione, sta vivendo una seconda giovinezza. Il centrocampista armeno, giunto in nerazzurro da parametro zero, è una colonna portante in mezzo al campo ma la sua propensione al gol lo rende ancora più importante in tempi di magra in attacco. Intanto il club nerazzurro prepara il rinnovo, con uno sponsor d’eccezione

SPONSOR D’ECCEZIONE – Henrikh Mkhitaryan non è un semplice centrocampista nello scacchiere di Simone Inzaghi. L’armeno, voluto proprio dal tecnico nerazzurro, è una colonna portante, un faro illuminante per i compagni di reparto e anche un jolly non da poco in attacco. La propensione al gol e agli inserimenti lo rende ancora più prezioso di quanto già non lo sia e infatti Inzaghi preme per il suo rinnovo.

L’ex Roma, arrivato in nerazzurro a parametro zero, è vicinissimo al rinnovo con l’Inter dove può contare su uno sponsor d’eccezione che è appunto Inzaghi. Il tecnico piacentino non se lo vuole far sfuggire nonostante l’avanzare dell’età, ma sono le prestazioni quelle che contano e basandosi esclusivamente su quelle possiamo affermare che non ci sarebbe rinnovo più meritato. L’idea è quella di un prolungamento di un anno (fino al 2025) con opzione per il secondo, Piotr Zielinski permettendo.

Sì, perché il polacco va in scadenza con il Napoli e piace molto a Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro starebbe pensando a lui per il dopo Mkhitaryan ma Inzaghi ha le idee piuttosto chiare su quest’ultimo. Non si tratta assolutamente di un braccio di ferro tra allenatore e dirigenza, ma di certo va trovata una quadra. Per ora i lavori sul rinnovo di Mkhitaryan si sono un attimo rallentati per impegni del suo agente, Rafaela Pimenta, ma è tutto pronto sul tavolo. Il 2024 è ormai alle porte e Mkhitaryan spera di poter brindare alla sua permanenza.