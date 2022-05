Mkhitaryan, intesa con Inter anche se la Roma non molla: le cifre dell’affare – CdS

Mkhitaryan sempre più vicino all’Inter. Ieri la dirigenza ha avvisato la Roma dei dialoghi già avviati con il giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la Roma crede ancora di poter convincere il giocatore.

INTESA – L’Inter ieri ha comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo verbale con Henrikh Mkhitaryan. L’intesa, come in tutti questi casi, è subordinata al superamento della visite mediche che, in quanto infortunato, non effettuerà subito (e neanche tra un mese). L’accordo tra le parti riguarda un contratto biennale da 3,5 milioni netti a stagione, compresi i bonus. La Roma dal canto suo pensa ancora di poterlo convincere a restare, ma l’Inter lo aspetta a Milano, tanto da definirlo praticamente un colpo già fatto dopo André Onana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.