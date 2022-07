Mkhitaryan-Inter, un momento preciso a far nascere la trattativa poi chiusa – CdS

Mkhitaryan da ieri è un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport indica con precisione la data in cui l’armeno i nerazzurri hanno cominciato ad avvicinarsi a vicenda, chiudendo poi l’accordo.

IL MOMENTO GIUSTO – Henrikh Mkhitaryan sembrava destinato a rinnovare con la Roma, poi l’inserimento dell’Inter ha fatto la differenza. Il Corriere dello Sport segnala anche quando la direzione è cambiata: sabato 23 aprile. In quella data si è giocata Inter-Roma, finita 3-1 al Meazza, con l’armeno in gol (il terzo in sette partite contro i nerazzurri) per l’ininfluente marcature ospite alla fine. Negli spogliatoi l’incrocio fra la dirigenza dell’Inter e Mkhitaryan: non un semplice saluto. A seguire arriva un contatto con chi lo gestisce, per provare a superare l’offerta della Roma. Il biennale da tre milioni e seicentomila euro lo convince, anche per una particolarità: poter giocare in Champions League. José Mourinho ha provato a farlo rinnovare, ma alla fine Mkhitaryan ha scelto l’Inter e da ieri è arrivata anche l’ufficialità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno