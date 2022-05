Mkhitaryan-Inter, tutto fatto! Ma slittano le visite mediche – Rai

Mkhitaryan sarà un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Lo anticipa il giornalista Venerato, che in collegamento con La Domenica Sportiva Estate su Rai 2 dà le novità legate all’armeno.

IN ARRIVO – Per Ciro Venerato c’è un primo colpo a parametro zero per la prossima stagione, in attesa di capire cosa succederà con Paulo Dybala. Ecco l’annuncio del giornalista: «L’Inter ha definito l’ingaggio di Henrikh Mkhitaryan. Possiamo definirlo un nuovo acquisto per l’Inter, non arriverà questa settimana per le visite mediche ma slitterà di qualche giorno perché è infortunato. Biennale da tre milioni e mezzo, ma possiamo considerarlo un nuovo acquisto».