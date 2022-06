Mkhitaryan-Inter, Roma non rilancia. Visite mediche in arrivo?

Henrikh Mkhitaryan Inter, non sarebbe arrivato un rilancio da parte della Roma nel corso dell’incontro tra Rafaela Pimenta e Tiago Pinto.

ULTIME – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter. Non ci sarebbero novità dall’incontro di martedì scorso a Trigoria tra Rafaela Pimenta, che gestisce gli affari del centrocampista, e il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto. La società capitolina avrebbe scelto di non rilanciare l’offerta per l’armeno, in scadenza di contratto con il club giallorosso, confermando la proposta di 3,5 milioni di euro bonus compresi per due stagioni, con la seconda legata a obiettivi personali e di squadra. Via libera quindi per i nerazzurri, che avrebbero già un’intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto biennale da 3,2 milioni di euro netti a stagione, che con i bonus diventeranno 4. A breve potrebbero essere fissate le visite mediche.

Fonte: SportMediaset.it