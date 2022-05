Mkhitaryan, Inter e Roma hanno fatto le loro proposte: palla al giocatore

Mkhitaryan può lasciare la Roma per passare all’Inter a parametro zero. Entrambe le squadre hanno fatto le loro proposte al giocatore con i nerazzurri in pole position

ATTESA − Contesa per Mkhitaryan tra Inter e Roma. L’armeno sembra essere ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra tant’è che già si parla di saluti ai compagni (vedi articolo). Marco Demicheli di Sky Sport ha voluto frenare un po’ gli animi sostenendo che la decisione del giocatore non è ancora avvenuta. L’Inter ha offerto un biennale al centrocampista armeno pari a 3,5 milioni di euro. Mentre la Roma gli ha proposto un anno di contratto con opzione per il secondo. I giallorossi però potrebbero ancora rilanciare. Adesso, sta a Mkhitaryan decidere.