Mkhitaryan, Inter in pole sulla Roma non solo per la parte economica − Sky

Sono ore decisive per il futuro Mkhitaryan che potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero. C’è praticamente un duello tra il club nerazzurro e la Roma

FUTURO − Mkhitaryan all’Inter? Al momento, ci sono grandi chance affinché il tutto si possa realizzare. Il centrocampista armeno non è disposto ad accettare l’offerta della Roma di 3,5 milioni di euro per un anno con opzione per il secondo. Più consistente invece la proposta dell’Inter che è arrivata ad offrire 4,5 milioni di euro per due anni. Mkhitaryan è allettato dal club nerazzurro. Inoltre, un’ulteriore fattore può avvantaggiare l’Inter: la possibilità di giocare in Champions League.