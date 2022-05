Mkhitaryan-Inter, Marotta studia assalto: richiesta alla portata dei nerazzurri

Henrikh Mkhitaryan, trequartista in scadenza di contratto con la Roma, potrebbe vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione.

ULTIME – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter sembra fare sul serio per Henrikh Mkhitaryan. Il club nerazzurro avrebbe cominciato la trattativa in segreto le scorse settimane, al momento si tratterebbe di sondaggi esplorativi. Il contratto del trequartista armeno è in scadenza e il suo rinnovo con la Roma non sarebbe certo. La richiesta dell’armeno sarebbe da quattro milioni di euro a stagione per due anni, somme alla portata del club nerazzurro. Il futuro del 33enne si deciderà dopo finale di Conference League della squadra giallorossa. Beppe Marotta sta valutando l’assalto finale per convincerlo a dire sì ai nerazzurri.

Fonte: SportMediaset.it