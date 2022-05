Mkhitaryan-Inter, Marotta ci ha già provato due volte: la terza è buona?

Mkhitaryan può diventare un giocatore dell’Inter dal prossimo luglio, una volta scaduto il suo contratto con la Roma (vedi articolo). Dovesse arrivare l’ingaggio a parametro zero Marotta concretizzerebbe un colpo già provato anni fa.

IN ARRIVO? – Per Henrikh Mkhitaryan si stanno aprendo le porte dell’Inter, essendo in scadenza di contratto con la Roma. Un colpo, quello dell’armeno, che Giuseppe Marotta ha già provato in passato. All’epoca era Amministratore Delegato della Juventus, mentre il centrocampista giocava al Borussia Dortmund. La prima volta che Marotta provò a prendere Mkhitaryan risale a gennaio 2015, ma i gialloneri non lo liberarono. Poi ci tentò di nuovo l’estate seguente, anche con buona fiducia, senza però riuscirci. E, curiosamente, il “sostituto” di Mkhitaryan alla Juventus arrivò dall’Inter: Hernanes, in chiusura di mercato. Adesso per Marotta c’è la possibilità di chiudere il cerchio, con qualche anno di ritardo e una società diversa.