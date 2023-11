Mkhitaryan, l’Inter se lo gode: novità sul rinnovo – TS

Inzaghi, in questi giorni di riposo a causa dello stop per le nazionali, si gode la presenza di Mkhitaryan ad Appiano Gentile. Il centrocampista armeno lavora già da ora per preparare la gara contro la Juventus e l’Inter pensa intanto al rinnovo.

LAVORO – Henrikh Mkhitaryan, come da un anno a questa parte, è rimasto a Milano durante la pausa per le nazionali per lavorare con l’Inter. Il centrocampista armeno – spiega Tuttosport – sarà a disposizione di Simone Inzaghi già dalla ripresa di oggi pomeriggio ad Appiano Gentile per preparare insieme la sfida del derby d’Italia contro la Juventus. Mkhitaryan sarà l’unico papabile titolare che potrà pensare alla sfida di Torino sin dall’inizio, in attesa poi del rientro tra una settimana dei titolari come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Questo anche grazie all’intelligenza e alla maturità di lasciare la nazionale nel marzo del 2022 per cercare di limitare al minimo gli infortuni legati ai troppi carichi di lavoro.

FUTURO – Mkhitaryan è considerato da sempre un punto di riferimento nello spogliatoio dell’Inter, ma anche per il diktat tattico di Simone Inzaghi. E questo lo sanno anche negli uffici del club. I dirigenti infatti, spiega Tuttosport, nei prossimi giorni incontreranno Rafaela Pimenta, procuratrice dell’armeno, per discutere il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. È da considerarsi una formalità che venga prolungato e non è detto che sia solo di un anno il rinnovo. L’Inter potrebbe presentare un’opzione diversa a Mkhitaryan, che va dall’uno più uno o a un biennale fino al prossimo giugno del 2026.

