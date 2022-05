Mkhitaryan all’Inter? C’è fiducia ma occhio al ripensamento Roma − AP

Su Mkhitaryan rimane molto forte l’interesse dell’Inter che è nettamente davanti alla Roma. I giallorossi, dopo il mancato, rilancio però potrebbero ripensarci

PRUDENZA − Per il passaggio di Mkhitaryan all’Inter c’è fiducia ma bisogna ancora aspettare con una certa prudenza. Prima di partire per Sassuolo (finale primavera Roma-Inter 1-2), Tiago Pinto ha incontrato gli agenti del centrocampista. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Roma ha deciso ufficialmente di non fare un rilancio per Mkhitaryan anche se potrebbe esserci un ripensamento nelle prossime ore. La situazione resta da monitorare ma in casa Inter filtra fiducia.