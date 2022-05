Mkhitaryan, l’Inter accelera: Roma avvisata sull’avvio della trattativa − Sky

L’Inter fa sul serio per Mkhitaryan. Il club nerazzurro ha infatti avvisato la Roma sull’avvio della trattativa con l’armeno. Nerazzurri prudenti ma fiduciosi

AVVISO − Mkhitaryan è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro ha già comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo verbale senza firme con il giocatore. Per correttezza, come riporta Gianluca di Marzio di Sky Sport, l’Inter ha voluto avvisare la Roma che tra un paio di giorni avanzerà la propria offerta all’armeno. Nerazzurri prudenti ma comunque fiduciosi per la fumata bianca. All’ex Arsenal e Manchester United, offerto un biennale a 3,5 milioni di euro.