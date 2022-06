Mkhitaryan inizia l’iter prima di presentarsi all’Inter: prima tappa in corso

Mkhitaryan è a Milano, dove oggi dovrà completare tutto l’iter prima di potersi presentare ufficialmente come nuovo calciatore dell’Inter. L’ormai ex centrocampista della Roma ha già iniziato la sua lunga giornata milanese, fitta di impegni

VISITE MEDICHE – Inizia ufficialmente la prima vera giornata nerazzurra di Henrikh Mkhitaryan (vedi focus). Il centrocampista armeno in questo momento sta effettuando la prima parte delle visite mediche presso l’Humanitas di Rozzano (MI). Al termine dell’intero iter degli esami per ottenere l’idoneità sportiva è atteso in sede per la firma sul contratto. Il Mkhitaryan Day all’Inter è in corso. In arrivo ulteriori aggiornamenti. Seguite Inter-News.it per non perdere le ultime novità.