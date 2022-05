Mkhitaryan incontra la Roma: nessun rilancio per il rinnovo! Inter in testa – Sky

Mkhitaryan, tutto fa pensare che la sua prossima squadra sarà proprio l’Inter. In queste ore il calciatore ha incontrato la Roma ma secondo quanto riportato da Sky Sport c’è un’importante novità.

L’INCONTRO – L’entourage di Henrikh Mkhitaryan ha incontrato la dirigenza della Roma. Si attendono novità già dalle prossime ore. Risulta però la volontà della Roma e di Tiago Pinto di non rilanciare rispetto alla proposta che gli era stata fatta: ingaggio di 3,5 milioni per un solo anno, con opzione per un secondo. Si va verso la fumata grigia (sponda Roma), con i dirigenti che dunque non hanno rilanciato con una nova offerta. L’Inter, invece, resta in pole con un’offerta biennale. Si attendono novità già nelle prossime ore.