Mkhitaryan, in che ruolo giocherebbe all’Inter con Inzaghi? – CdS

L’Inter come detto ha presentato un’offerta ufficiale all’entourage di Mkhitaryan e, di conseguenza, anche al calciatore (vedi articolo). L’armeno viene visto come un’occasione, dato che si libererà a zero dalla Roma. Ma con Inzaghi dove giocherebbe?

RUOLO – L’Inter dovrà fare un mercato di occasioni, un mercato all’insegna dell’autofinanziamento e della consapevolezza di non poter fare follie. Detto questo, il nome di Mkhitaryan è un nome concreto per il mercato nerazzurro. L’armeno ha il contratto in scadenza con la Roma e dunque può accasarsi a zero da un’altra parte e l’Inter è una pretendente. Dove giocherebbe però? Secondo il Corriere dello Sport il ruolo dell’armeno sarebbe chiaro: vice-Calhanoglu. Quest’anno in quel ruolo di mezz’ala si sono alternati Vecino, Vidal e Gagliardini ma nessuno ha la qualità del turco. Mkhitaryan invece, con grande esperienza internazionale ma anche ottima visione di gioco e qualità, sarebbe perfetto come ricambio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti