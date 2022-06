Mkhitaryan, fissata la data per le visite e le firme con l’Inter – CdS

L’Inter, tra le tante trattative messe in piedi, ha sicuramente chiuso per Mkhitaryan. Il centrocampista armeno arriva a parametro zero dopo che si svincolerà dalla Roma. E dunque, ecco la tabella di marcia.

TABELLA – L’Inter attende di ufficializzare Mkhitaryan. Il centrocampista lascia la Roma a parametro zero e si unisce ai nerazzurri. Quando però? Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Mkhitaryan è atteso per la prossima settimana a Milano dove svolgerà le visite mediche di routine per poi firmare il suo contratto biennale da 3.6 milioni di euro con l’Inter. Perché solo settimana prossima? Semplicemente perché l’armeno deve smaltire il guaio muscolare che lo tenuto fermo nell’ultima parte della stagione scorsa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno