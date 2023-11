Mkhitaryan, esperienza per l’Inter in vista. Punto sul rinnovo – CdS

In vista delle tante gare difficili che attendono l’Inter alla ripresa del campionato, un ruolo importante lo giocherà l’esperienza nel gestirle, soprattutto di Mkhitaryan. Inoltre, c’è il tema rinnovo da considerare.

TOUR DE FORCE – L’Inter sarà chiamata a un vero e proprio tour de force alla ripresa del campionato. Serviranno le forze e le energie di tutti per un momento cruciale della stagione, dove la squadra di Simone Inzaghi si giocherà il primo posto in campionato con la Juventus, il primo posto nel girone di Champions League con la Real Sociedad e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Il tutto in un solo mese. Come riporta il Corriere dello Sport, serve tanta voglia di vincere e sarà fondamentale l’esperienza in questo tipo di gare e l’Inter, fortunatamente, ha un maestro sotto questo aspetto di nome Henrikh Mkhitaryan.

RINNOVO – Dopo aver affrontato questo filotto di gare nel miglior modo possibile, ci sarà spazio anche per i rinnovi e per quello di Mkhitaryan. L’armeno in questa stagione sta dimostrando tanto, nonostante la non più giovane età calcistica di 34 anni. La volontà di continuare il rapporto è reciproca, sia per il centrocampista, sia per l’Inter. Staremo a vedere se si farà un rinnovo annuale o qualcosa in più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno