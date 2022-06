Mkhitaryan, entro oggi la decisione su Inter o Roma: i discorsi decisivi

Heinrich Mkhitaryan, centrocampista armeno della Roma nel mirino dell’Inter, entro oggi dovrebbe prendere la decisione sul proprio futuro.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport 24, Heinrich Mkhitaryan deve decidere se accettare l’offerta dell’Inter o il rinnovo contrattuale con la Roma. Le due offerte sarebbero abbastanza simili. In quella del club giallorosso ci sarebbe un’opzione per l’anno successivo, ma facilmente raggiungibile. La società nerazzurra direttamente il biennale. C’è anche il discorso Champions League che può spostare, a fronte di una centralità in un progetto. L’armeno nella Capitale è centrale e gode dell’assoluta stima di José Mourinho. All’Inter invece cambierebbero le gerarchie. La Roma gli avrebbe detto che entro oggi il centrocampista deve dire se accetta o meno l’offerta dei giallorossi per una questione anche di rispetto nei loro confronti.

Fonte: Sky Sport