Mkhitaryan atteso a Milano: ecco quando arriva per le tappe prima dell’Inter – TS

Mkhitaryan è finito nel dimenticatoio per via delle altre operazioni condotte dall’Inter in questi ultimi giorni. E finalmente nelle prossime ore potrà iniziare a sentirsi nerazzurro. Come riportato sulle colonne di Tuttosport, il centrocampista armeno è in arrivo a Milano

COLPO A ZERO – In attesa di definire gli acquisti onerosi, l’Inter ha già prenotato da tempo Henrikh Mkhitaryan, che è pronto a firmare. Il centrocampista armeno è atteso martedì a Milano, dove effettuerà l’iter pre-annuncio. Si inizia dalle visite mediche per ottenere l’idoneità, prima della firma. Mkhitaryan firmerà un contratto biennale da 4.5 milioni di euro che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2024. A riportarlo è il collega Stefano Pasquino per il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Il classe ’89 scuola Pyunik lascia la Roma a parametro zero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

