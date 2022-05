Mkhitaryan all’Inter, vicini anche la scorsa stagione! Un retroscena – CdS

Mkhitaryan-Inter, un matrimonio che evidentemente si doveva fare. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta un retroscena che riguarda addirittura la scorsa stagione.

DALLA SCORSA STAGIONE – L’Inter è pronta ad accogliere Henrick Mkhitaryan, ma c’è un retroscena che risale addirittura alla scorsa stagione. Anche l’estate scorsa, infatti, era cominciato un serio corteggiamento. E forse proprio da quel precedente è scattato il recente il ritorno di fiamma. A ogni modo, anche un anno fa il centrocampista armeno aveva accarezzato concretamente l’idea di trasferirsi all’Inter, approfittando di una clausola inserita nel suo contratto che gli avrebbe permesso di uscirne in anticipo. Occorreva, però, esercitarla entro una finestra temporale prestabilita. Solo che il club nerazzurro non era in condizioni di farlo, avrebbe dovuto aspettare. Così, è scaduta e non se n’è fatto più niente. Stavolta, invece, non ci saranno intoppi e il matrimonio verrà consumato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

