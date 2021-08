Mirarchi in uscita dall’Inter dopo la Primavera: tre interessi in Serie A

Mirarchi è un giovane centrocampista che si è fatto notare con la Primavera. L’Inter dovrebbe cederlo a breve, stando a quanto riporta il sito “Mondo Primavera”, e ci sono tre squadre di Serie A su di lui.

CONTATTI AVVIATI – Per Mattia Mirarchi è pronta una nuova esperienza, sempre in Serie A. Il sito “Mondo Primavera” parla di forte pressing da parte del Verona, che punta a chiudere nei prossimi giorni. Tuttavia, per il centrocampista classe 2002, c’è la concorrenza anche di Bologna e Torino. Soprattutto i rossoblù hanno intenzione di sorpassare l’Hellas all’ultimo. Mirarchi, in ogni caso, è destinato ad andare a fare il fuoriquota in Primavera altrove.

Fonte: MondoPrimavera.com – Simone Brianti