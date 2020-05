Mintzlaff (Ds Lipsia): “Cessioni solo per il giusto prezzo. Su Werner…”

Condividi questo articolo

Mintzlaff ha fatto il punto della situazione sul mercato del Lipsia e su Timo Werner. In piena emergenza Coronavirus, il Direttore Sportivo del club tedesco sottolinea la necessità di non svendere i migliori calciatori. La punta è accostata all’Inter. Di seguito le dichiarazioni a Sport1

CESSIONE AL GIUSTO PREZZO – Oliver Mintzlaff parla del mercato del suo Lipsia: «Dobbiamo vendere prima di comprare qualcuno. Ma vedo la necessità di vendere solo in misura limitata e al giusto prezzo di mercato. Abbiamo una buona squadra. Se non riusciremo a giocare fino alla fine, non dobbiamo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti. Questo sarebbe lo svantaggio maggiore. Attualmente abbiamo altri problemi nella crisi di Covid 19 che preoccuparci dei contratti. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori, soprattutto quelli dei nostri migliori calciatore. Per noi sarebbe molto negativo che i migliori giocatori lascino il club gratuitamente. È stato il caso di Timo Werner e sarà lo stesso con Dayot Upamecano. Ho in mente il lato economico».