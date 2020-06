Mintzlaff (Ad Lipsia): “Col Chelsea nessun contratto. Ora decide Werner”

Mintzlaff, Amministratore delegato del Lipsia, ha parlato del futuro di Timo Werner e della possibile destinazione dell’attaccante tedesco. La punta è stata a lungo accostata all’Inter, ma ora sembra a un passo dal Chelsea. Il dirigente, però, non si sbilancia sul suo futuro a Sky Sport Deutschland

NESSUNA CERTEZZA DAL LIPSIA – Oliver Mintzlaff fa il punto della situazione sul futuro di Timo Werner: «La Champions League è l’unica cosa di cui stiamo attualmente discutendo con Timo. È stato importante per noi estendere il contratto con lui. Lo abbiamo fatto l’estate scorsa perché è importante per il nostro giovane club che nessun giocatore se ne vada gratuitamente. Chelsea? Finora, Werner non ha redatto la clausola, né nessun club ci ha inviato un contratto di trasferimento».