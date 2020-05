Minieri (Ag. Castrovilli): “Non mi sorprende. Futuro? Ha un contratto…”

Anche Michelangelo Minieri – che insieme a Silvio Pagliari segue Gaetano Catrovilli -, nel giro delle opinioni che oggi “TuttoSport” ha richiesto ad alcuni agenti di alcuni talenti azzurri (vedi agente Tonali). L’agente ha parlato del centrocampista della Fiorentina e del suo futuro.

SU CASTROVILLI – Michelangelo Minieri, agente di Gaetano Castrovilli, parla della crescita del calciatore sin dai tempi della Cremonese: «Ho seguito la crescita di Gaetano nel biennio con la Cremonese, e quello che ha dimostrato in questa stagione non mi sorprende. L’impatto con la Serie A è stato importante: si è calato con fisicità, talento e personalità. Di attestati di stima ne ha ricevuti parecchi, ma lui è sempre stato bravo a farsi scivolare tutto addosso. L’umiltà è una sua grande qualità e lo porterà lontano. Futuro? Gaetano ha un contratto fino al 2024 con la Fiorentina. a Nazionale e l’Europeo sono due grandi obiettivi di Gaetano. Gli stimoli sono grandissimi a prescindere dallo slittamento. Anche se va riconosciuto che il fatto che la competizione sia stata posticipata può giocare a favore di ragazzi come Gaetano che nel frattempo avranno aggiunto esperienza».

Fonte: Tuttosport.