Minguella: “Messi cambierÃ  squadra e io penso andrÃ  all’Inter”

Minguella: “Messi cambierà squadra e io penso andrà all’Inter”

Messi

José Maria Minguella, l’uomo che ha portato Messi a Barcellona, alla radio Cope ha parlato del futuro dell’argentino. Che secondo lui sarà all’Inter.

INTER NEL FUTURO – “Bartomeu non ha tenuto un buon feeling coi suoi dipendenti. Negli anni la confusione ha creato vari malumori, e non aver vinto nulla in questa stagione è il punto di arrivo. Il discorso sulla clausola di Messi lo discuteranno agenti e legali, il club ovviamente vuole difendere la sua posizione. Ora però sono convinto che il giocatore possa andare via e abbia già una squadra. E per me questa squadra è l’Inter. I nerazzurri non vincono da molto, quest’anno sono arrivati in finale di Europa League e possono essere il club giusto. In più in Italia i giocatori pagano meno tasse. E c’è anche Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il calcio inglese lo attira meno, al City la vedo difficile”.

