Milton Delgado per il centrocampo dell’Inter? Valore e ipotesi clausola – TS

In Argentina si fa il nome di Milton Delgado per il centrocampo dell’Inter, che ha al momento un valore di mercato che si aggira sui sei milioni di euro.

IL NOME A CENTROCAMPO – L’Inter farà diversi acquisti quest’estate: dai due attaccanti al difensore centrale, passando anche per un mediano dalle doti perlopiù difensive. Se nei due reparti già citati, si fanno i nomi di Bonny, Hojlund, Leoni e Mosquera, per quanto riguarda il centrocampo in Argentina sono sicuri: all’Inter piace il regista del Boca Juniors Milton Delgado. Il diciannovenne argentino, anche su spinta del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, riporta Tuttosport, è finito nel mirino di Viale della Liberazione. Il ragazzo del Boca Juniors ha contratto in scadenza il 30 dicembre del 2028 ed è valutato circa sei milioni di euro. Ma gli Xeneizes vorrebbero inserire una clausola da 20 milioni.

Milton Delgado piace all’Inter, dicono dall’Argentina

PROFILO – In questo 2025, Delgado ha giocato tredici partite, siglando pure un assist. Si tratta di un regista già nel giro della Nazionale argentina under 20 nato e cresciuto proprio nel Boca Juniors. È un classe 2005, quindi, ancora molto giovane ma già con importanti margini di crescita. Al momento ne parlano soltanto i media argentini, ma non è da escluderne in futuro un possibile affondo dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.