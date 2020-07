Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Inter e Juventus osservano – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla situazione di Sergej Milinkovic-Savic, che all’età di 25 anni potrebbe decidere di dare una ventata di freschezza alla sua carriera. Inter e Juventus, da sempre interessate al calciatore, rimangono alla finestra ma la pista estera sembra quella più accreditata

NUOVA AVVENTURA? – C’è aria di cambiamento in casa Lazio. Indipendentemente da come andrà a finire la stagione, che a questo punto sembra aver preso una piega poco felice, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe decidere di andar via. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, “la sua conferma è sempre più accompagnata da interrogativi. Il mercato si avvicina e le sirene di una nuova esperienza e di ambizioni più importanti segnano i suoi pensieri“.

TRATTATIVA COMPLESSA – Il rapporto con la Lazio è idilliaco, anche perché la società è sempre venuta incontro alle richieste del serbo. Il punto è che stavolta Milinkovic_Savic potrebbe aver bisogno di qualcosa di nuovo. E le pretendenti di certo non mancano. Il Manchester United e il Paris Saint-Germain solite note, con Leonardo particolare estimatore già dai tempi del Milan. La pista italiana, invece, al momento è difficile da battere. “La Juventus e l’Inter lo hanno sempre cercato, ma ora il budget a loro disposizione non sembra adeguato alle richieste laziali. Tanto meno Claudio Lotito prende in esame l’ipotesi di intavolare trattative con scambi di calciatori: vale a dire l’unica formula che potrebbe stuzzicare gli appetiti di bianconeri e nerazzurri“.

DECIDE IL CALCIATORE – Di contro, in tempi di pandemia e crisi economica le richieste del presidente della Lazio non possono più lambire certi picchi. Lotito ha rifiutato offerte molto consistenti in passato, ma stavolta sarà diverso. L’impressione è che molto dipenderà dalla volontà di Milinkovic-Savic di rimettersi in gioco in un contesto diverso. Su di lui, intanto, hanno cominciato a muoversi pure Real Madrid e Chelsea.

Fonte: La Gazzetta dello Sport