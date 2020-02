Milinkovic-Savic, sono dolori! Lazio, occhio al mercato: sogno Inter

Milinkovic-Savic sarà uno degli avversari più temuti dall’Inter nello scontro diretto contro la Lazio, ma occhio al mercato. Nelle ultime sessioni, infatti, il nome del serbo è stato spesso accostato ai nerazzurri. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

DAL CAMPO AL MERCATO – Alla vigilia del big match tra Lazio e Inter, è obbligatorio valutare la posizione di Milinkovic-Savic (qui le sue parole). Il serbo è uno degli inamovibili di Inzaghi, ma in estate i rumors sui nerazzurri sono stati molti. Negli ultimi anni, inoltre, il centrocampista ha saputo far male in diverse occasioni, con tanto di gol. Ora avversario sul campo, poi sarà mercato: Milinkovic-Savic resta un pallino di Marotta e Conte, nuova trattativa all’orizzonte?